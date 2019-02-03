Hanife Öntürk
İzmit Serdar Mahallesi Seka Siteleri Birlik Apartmanı adresinde ikamet eden Seka emeklisi merhum Muzaffer Öntürk’ün eşi Hanife Öntürk (75) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Hanife Öntürk’ün cenazesi Avcıköy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Avcıköy Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz