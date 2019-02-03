İzmit Serdar Mahallesi Seka Siteleri Birlik Apartmanı adresinde ikamet eden Seka emeklisi merhum Muzaffer Öntürk’ün eşi Hanife Öntürk (75) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Hanife Öntürk’ün cenazesi Avcıköy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Avcıköy Mezarlığında toprağa verildi.