İzmit Yenişehir Mahallesi Derya Sokak adresinde ikamet eden Seka emeklisi Fahrettin Turan (74) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 6 çocuk babası olan Fahrettin Turan’ın cenazesi Rahmet Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.