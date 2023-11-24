Çayırova ilçesi Yenimahalle’de ikamet eden matbaacı Erdinç Ada’nın eşi, 1 çocuk annesi Tülay Ada(44) 4 yıldır kanser nedeniyle tedavi görüyordu. Ada, son olarak tedavi gördüğü İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat etti. Tülay Ada, öğle namazını müteakip Müzdelife Camiinde kılınan cenaze namazı sonrası Pelitli Mezarlığında toprağa verildi.