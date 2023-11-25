İzmit Yeşilova Mahallesi Melek Sokak’ta ikamet eden esnaflık yapan Metin Nart (65) kanser sebebi ile vefat etti. 3 çocuk babası Metin Nart’ın cenazesi Yeşilova Karaağaç Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.