İzmit Bekirdere Mahallesi Emel Sokak adresinde ikamet eden Ünilever Fabrikasından emekli Tacettin Satiç’in eşi Halime Satiç (71) Alzihmer nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Halime Satiç’in cenazesi Tavşantepe Bahar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Dağköy Mezarlığında toprağa verildi.