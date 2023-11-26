Çayırova Akse Mahallesi 526.Sokak adresinde ikamet eden ve emlakçılık yapan Önder Yürük (48) bir süredir tedavi gördüğü mide kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Önder Yürük’ün cenazesi Mescidi Aksa Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akse Mezarlığında toprağa verildi.