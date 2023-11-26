Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi Adalı Dere Sokak adresinde ikamet eden malulen emekli Uğur Ergünser (59) enfeksiyon nedeniyle vefat etti. Evli ve 1 çocuk babası olan Uğur Ergünser’in cenazesi Yüzbaşılar Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Örcün Eski Mezarlıkta toprağa verildi.