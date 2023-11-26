Kandıra Kırkarmut Duraklı mevkii küme evleri adresinde ikamet eden çiftçi merhum Hüseyin Kutlu’nun eşi Mihriban Kutlu (99) organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Mihriban Kutlu’nun cenazesi Duraklı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Duraklı Köy Mezarlığında toprağa verildi.