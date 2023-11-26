İzmit Karabaş Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi adresinde ikamet eden eski esnaflardan koltukçu Kenan Öztok (78) beyninde pıhtı atması sonucu tedavi gördüğü hastanede organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Kenan Öztok’un cenazesi Yeni Cuma Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.