Kenan Öztok
İzmit Karabaş Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi adresinde ikamet eden eski esnaflardan koltukçu Kenan Öztok (78) beyninde pıhtı atması sonucu tedavi gördüğü hastanede organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Kenan Öztok’un cenazesi Yeni Cuma Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.