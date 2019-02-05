İzmit Kozluk Mahallesi Aynalı Kavak Sokak adresinde ikamet eden merhum İslam Küçükcivan’ın eşi Fatma Küçükcivan (91) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Fatma Küçükcivan’ın cenazesi Kozluk Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.