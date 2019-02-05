İzmit Sekbanlı Mahallesi Sekbanlı Merkez Mevkii Küme Evleri adresinde ikamet eden çiftçi emeklisi Selahattin Koktay (90) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Selahattin Koktay’ın cenazesi Sekbanlı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sekbanlı Köy Mezarlığında toprağa verildi.