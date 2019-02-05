İzmit Çayırköy Mahallesi Hacıoğlu Mevkii Küme Evleri adresinde ikamet eden SEKA emeklisi Şakir Sevim (71) akciğer kanseri sebebiyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Şakir Sevim’in cenazesi Hacıoğlu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hacıoğlu Köy Mezarlığında toprağa verildi.