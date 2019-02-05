İzmit 28 Haziran Mahallesi Badem Sokak adresinde ikamet eden emekli kamyon şoförü Mustafa Güncan (70) prostat kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Mustafa Güncan’ın cenazesi Kepekli Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Geredeli Divanı Kepekli Mezarlığında toprağa verildi.