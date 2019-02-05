Mustafa Güncan
İzmit 28 Haziran Mahallesi Badem Sokak adresinde ikamet eden emekli kamyon şoförü Mustafa Güncan (70) prostat kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Mustafa Güncan’ın cenazesi Kepekli Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Geredeli Divanı Kepekli Mezarlığında toprağa verildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz