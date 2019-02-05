Kezban Demir
İzmit Akçakoca Mahallesi Alaca Mescit Sokak adresinde ikamet eden merhum pazarcı esnafı Muhittin Demir’in eşi Kezban Demir (90) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Kezban Demir’in cenazesi Hacı Ayvaz Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa veridi.
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