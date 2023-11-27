İzmit Gültepe Mahallesi Namık Kemal Caddesi’nde ikamet eden Fazlı Gün(92) organ yetmezliği sebebiyle vefat etti. Seka emeklisi ve 6 çocuk babası olan Fazlı Gün’ün cenazesi öğlen namazına müteakip Evliya Çelebi Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Terziler Köy Mezarlığında toprağa verildi.