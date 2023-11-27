İzmit Tepeköy Mahallesi Sancak Caddesi’nde ikamet eden Hızır Yılmaz(69) kalp yetmezliği sebebiyle vefat etti. Belediye emeklisi ve 3 çocuk babası olan Hızır Yılmaz’ın cenazesi öğlen namazına müteakip Bayındırlık Ulu Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.