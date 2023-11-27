Kartepe Uzunçiftlik Mahallesi Glayör Sokak’ta ikamet eden Dursun Turanlı(68) böbrek yetmezliği sebebiyle vefat etti. Orman Müdürlüğünden emekli aşçı ve 4 çocuk babası olan Dursun Turanlı’nın cenazesi ikindi namazına müteakip Balaban Merkez Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Balaban Köy Mezarlığında toprağa verildi.