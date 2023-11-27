Dursun Turanlı
Kartepe Uzunçiftlik Mahallesi Glayör Sokak’ta ikamet eden Dursun Turanlı(68) böbrek yetmezliği sebebiyle vefat etti. Orman Müdürlüğünden emekli aşçı ve 4 çocuk babası olan Dursun Turanlı’nın cenazesi ikindi namazına müteakip Balaban Merkez Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Balaban Köy Mezarlığında toprağa verildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.