İzmit Kuruçeşme Amber Sokak’ta ikamet eden Maksut Temel(92) yaşlılık sebebiyle vefat etti. İnşaat işçiliğinden emekli ve 3 çocuk babası olan Maksut Temel’in cenazesi ikindi namazına müteakip Kuruçeşme Fatih Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.