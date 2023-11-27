Maksut Temel
İzmit Kuruçeşme Amber Sokak’ta ikamet eden Maksut Temel(92) yaşlılık sebebiyle vefat etti. İnşaat işçiliğinden emekli ve 3 çocuk babası olan Maksut Temel’in cenazesi ikindi namazına müteakip Kuruçeşme Fatih Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.