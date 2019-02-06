Derince Çenedağ Mahallesi Çimenli Sokak adresinde ikamet eden Gölcük Tersanesinde çalışan Turgay Şenol (49) geçirdiği beyin kanaması sonucu vefat etti. 2 çocuk babası olan Turgay Şenol’un cenazesi Çankırı’nın Korgun ilçesinde toprağa verildi.