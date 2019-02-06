Turgay Şenol
Derince Çenedağ Mahallesi Çimenli Sokak adresinde ikamet eden Gölcük Tersanesinde çalışan Turgay Şenol (49) geçirdiği beyin kanaması sonucu vefat etti. 2 çocuk babası olan Turgay Şenol’un cenazesi Çankırı’nın Korgun ilçesinde toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz