İzmit Hasancıklar Mahallesi Merkez Küme Evleri adresinde ikamet eden çiftçi merhum Yusuf İlter’in eşi Esma İlter (92) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Esma İlter’in cenazesi Hasancıklar Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.