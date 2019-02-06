İzmit Bekirdere Mahallesi Turan Güneş Caddesi adresinde ikamet eden SSK emeklisi Hıdır Öztürk (78) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Bekar olan Hıdır Öztürk’ün cenazesi Başaran Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.