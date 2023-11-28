İzmit Kuruçeşme Yeni Mahalle Ulusoy Sokak adresinde ikamet eden Yarımca Seramik Fabrikası’ndan emekli Zarif Polat (77) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 1 çocuk babası olan Zarif Polat’ın cenazesi Battal Gazi Camii’nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.