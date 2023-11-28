İzmit Serdar Mahallesi Girgin Sokak adresinde ikamet eden merhum Davut Pehlivan’ın eşi Şöhret Çehre (62) vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Şöhret Çehre’nin cenazesi Kullar Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kullar Mezarlığında toprağa verildi.