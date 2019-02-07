Fatma Durak
İzmit Zabıtan Mahallesi Namık Kemal Caddesi SSK emeklisi Mustafa Kemal Durak’ın eşi, 2 çocuk annesi Fatma Durak (72) kanser nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Sarımeşe Merkez Camiinden alınarak Sarımeşe Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz