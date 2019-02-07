İbrahim Günay
İzmit Yenişehir Mahallesi Arda Sokak No.7 adresinde ikamet eden işçi emeklisi 9 çocuk babası İbrahim Günay(82) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Cenazesi ikindi namazında Yavuz Selim Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz