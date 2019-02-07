Emine Uğurlu
İzmit Karadenizliler Mahallesi Cevher Sokak No.6Çay fabrikasından emekli, merhum İbrahim Uğurlu’nun eşi, 6çocuk annesi Emine Uğurlu(84) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Karadenizliler Camiinden alınarak Karadenizliler Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz