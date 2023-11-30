Kemal Toygar
İzmit Bekirdere Mahallesi Erim Sokakta ikamet eden emekli Kemal Toygar(54) kalp krizi sebebiyle vefat etti. 2 çocuk babası Kemal Toygar’ın cenazesi Tavşantepe Bagğdat Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.