Çayırova Atatürk Mahallesi 395 sokakta ikamet eden Cemil Kılıç(69) böbrek yetmezliği sebebi ile vefat etti. Yurt dışından emekli olan Cemil Kılıç’ın cenazesi Mescidi Aksa Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Balçık Mazarlığı’nda toprağa verildi.