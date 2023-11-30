Kartepe Köseköy Mahallesi İkiz sokakta ikamet eden Turizm işletmecisi Murat Erdoğan(55) kanser sebebi ile vefat etti. 4 çocuk babası Murat Erdoğan’ın cenazesi Köseköy Fatih Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İstasyon Mezarlığı’nda toprağa verildi