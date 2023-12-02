İzmit Bekirdere Mahallesi Sezer Sokak’ta ikamet eden Sedat Şahin(54) mide kanseri sebebiyle vefat etti. Serbest meslek ile uğraşan ve 4 çocuk babası olan Sedat Şahin’in cenazesi öğlen namazına müteakip Tavşantepe Bahar Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Tavşantepe Mezarlığında toprağa verildi.