Derince Çenedağ Mahallesi Pazar Sokak adresinde ikamet eden Manisa’da pazarcılık yapan merhum Ali Anık’ın eşi Mualla Anık (81) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Mualla Anık’ın cenazesi Derince Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.