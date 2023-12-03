Gölcük Kavaklı Mahallesi 115 Sokak adresinde ikamet eden inşaat işleri ile uğraşan Osman Nuri Topal (66) kolon kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Osman Nuri Topal’ın cenazesi Sanayi Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gölcük 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi.