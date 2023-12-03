Levent Uruk
Gölcük Değirmendere Merkez Mahallesi Mithat Gürses Caddesi adresinde ikamet eden karayollarından emekli Levent Uruk (62) siroz ve kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Levent Uruk’un cenazesi Değirmendere Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Örcün Eski Mezarlıkta toprağa verildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.