Gölcük Değirmendere Merkez Mahallesi Mithat Gürses Caddesi adresinde ikamet eden karayollarından emekli Levent Uruk (62) siroz ve kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Levent Uruk’un cenazesi Değirmendere Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Örcün Eski Mezarlıkta toprağa verildi.