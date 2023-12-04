İzmit Kemalpaşa Mahallesi İmaret Yokuşu Sokak’ta ikamet eden, emekli İsa Yıldırım(73) kanser sebebi ile vefat etti. 3 çocuk babası İsa Yıldırım’ın cenazesi İmaret Cami’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi