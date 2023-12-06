Derince Çenedağ Mahallesi Yüksel Sokak adresinde ikamet eden Derince Belediyesi itfaiyesinden emekli Abdullah Ercüment Dülge (65) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Abdullah Ercüment Dülge’nin cenazesi Derince Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Derince Mezarlığında toprağa verildi.