İzmit Yenidoğan Mahallesi Üstün Sokak adresinde ikamet eden Almanya’dan işçi emeklisi olan Binali Avcılar (84) akciğer hastalığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Binali Avcılar’ın cenazesi Yeindoğan Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Köseköy İstasyon Mezarlığında toprağa verildi.