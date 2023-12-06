Gölcük Değirmendere Atatürk Mahallesi Gazi Caddesi adresinde ikamet eden emekli Deniz Astsubayı Cemil Karapınar (83) organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Cemil Karapınar’ın cenazesi Değirmendere Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Örcün Eski Mezarlıkta toprağa verildi.