İzmit Topçular Mahallesi Başak Caddesi Korukent Sitesi adresinde ikamet eden emekli başkomiser merhum Mehmet Argaç’ın eşi Leman Argaç (93) Demans hastalığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Leman Argaç’ın cenazesi Yunus Emre Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.