İzmit Turgut Mahallesi Huzurevi Sokak adresinde ikamet eden serbest meslekle uğraşan emekli pazarcı İsmail Övez (70) kalp hastalığı nedeniyle vefat etti. Bekar olan İsmail Övez’in cenazesi Mehmet Ali Paşa Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığında toprağa verildi.