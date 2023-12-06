İsmail Övez
İzmit Turgut Mahallesi Huzurevi Sokak adresinde ikamet eden serbest meslekle uğraşan emekli pazarcı İsmail Övez (70) kalp hastalığı nedeniyle vefat etti. Bekar olan İsmail Övez’in cenazesi Mehmet Ali Paşa Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığında toprağa verildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.