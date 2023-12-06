Emine Kaçmaz
İzmit Cedit Mahallesi Devlet Hastanesi Sokak adresinde ikamet eden SEKA emeklisi merhum Ahmet Kaçmaz’ın eşi Emine Kaçmaz (74) organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Emine Kaçmaz’ın cenazesi Eren Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şabanlar Köy Mezarlığında toprağa verildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.