İzmit Cedit Mahallesi Devlet Hastanesi Sokak adresinde ikamet eden SEKA emeklisi merhum Ahmet Kaçmaz’ın eşi Emine Kaçmaz (74) organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Emine Kaçmaz’ın cenazesi Eren Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şabanlar Köy Mezarlığında toprağa verildi.