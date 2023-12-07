Gebze Hacı Halil Mahallesi 1230 sokakta ikamet eden Neşat Yaman(69) akciğer kanseri sebebiyle vefat etti. Emekli kaynakçı ve evli olan Neşat Yaman’ın cenazesi öğlen namazına müteakip Hz. Ömer Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Pelitli Mezarlığında toprağa verildi.