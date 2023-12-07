Gölcük Şehitler Mahallesi Lozan Caddesinde ikamet eden Vahdetin Er(70) akciğer kanseri sebebiyle vefat etti. Köftecilik yapan ve 5 çocuk babası olan Vahdettin Er’in cenazesi öğlen namazına müteakip Yeşil Caminde kılınan cenaze namazının ardından Gölcük 17 Ağustos mezarlığında toprağa verildi.