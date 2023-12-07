Derince Sırrıpaşa Mahallesi Pazar Sokak’ta ikamet eden Ahmet Emre (71) mide kanseri sebebiyle vefat etti. Petrol ofisinden emekli ve 4 çocuk babası olan Ahmet Emre’nin cenazesi öğlen namazına müteakip Derince Merkez Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.