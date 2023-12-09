İzmit Bekirdere Mahallesi Bülent Sokakta ikamet eden 3 çocuk babası Av.Rıza Çetinkaya(63)lösemi rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Kocaeli Umuttepe Araştırma ve uygulama Hastanesinde vefat etti. Cenazesi öğle namazını müteakip Kandıra Bollu Camiinde kılınan cenaze namazı sonrası Bollu Mezarlığında toprağa verildi.