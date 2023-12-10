İzmit Kuruçeşme Fatih Mahallesi Barış Caddesi adresinde ikamet eden Devlet Su İşleri’nden emekli aşçı ve restoran sektöründe çalışan Turgut Tunç (61) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Turgut Tunç’un cenazesi Kuruçeşme Fatih Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.