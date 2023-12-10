Kartepe Ataevler Mahallesi Kul Sokak adresinde ikamet eden çiftçi ve Bağkur emeklisi Zakir Akgül (87) Alzihmer nedeniyle vefat etti. Evli ve 8 çocuk babası olan Zakir Akgül’ün cenazesi Bahçelievler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İstasyon Mezarlığında toprağa verildi.