İzmit Yeni Mahalle Çimenli Sokak adresinde ikamet eden inşaat mühendisi Temel Çubukçu’nun eşi Saadet Çubukçu (69) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Saadet Çubukçu’nun cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.