İzmit Sanayi Mahallesi 42 Evler Özsu Sokak adresinde ikamet eden emekli Kazım Donat (75) vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Kazım Donat’ın cenazesi 42 Evler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.