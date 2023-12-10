Gölcük Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi İstiklal Caddesi adresinde ikamet eden emekli Denizaltı Kıdemli Albay Güngör Güneri (89) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Güngör Güneri’nin cenazesi Yüzbaşılar Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Örcün Eski Mezarlığında toprağa verildi.