Güngör Güneri
Gölcük Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi İstiklal Caddesi adresinde ikamet eden emekli Denizaltı Kıdemli Albay Güngör Güneri (89) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Güngör Güneri’nin cenazesi Yüzbaşılar Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Örcün Eski Mezarlığında toprağa verildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.