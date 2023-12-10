İzmit Yenidoğan Mahallesi Gezer Sokak adresinde ikamet eden Ayşe Yıldız (69) zatürre nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Ayşe Yıldız’ın cenazesi Yenidoğan Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.